Спортивный комплекс с двумя бассейнами за 291,5 млн рублей начали строить в Виллози

Ход работ на объекте сегодня проинспектировал губернатор Ленобласти. Ввод ФОКа в эксплуатацию запланирован на май 2022 года.

«В Виллози появится первый многофункциональный просторный спорткомплекс, построенный за счёт бюджета и доступный всем жителям окрестных населенных пунктов. Проект аналогичен спорткомплексу в Выборге, где он уже работает, я лично испытал!» , — отметил Александр Дрозденко.

Также глава региона подчеркнул, что это сейчас в Ломоносовском районе функционируют только коммерческие спортивные объекты. Открытие ФОК в Виллози, строительство которого идет в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области», станет для жителей дополнительной возможностью заниматься спортом.

Под крышей здания на 7 тысячах квадратных метров расположится два бассейна: 25-метровый и бассейн с ванной размером 10 на 6 метров для детей. Здесь же сделают универсальный игровой. Единовременная пропускная способность — 149 человек.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.