Открытие парков аттракционов, реставрация почтовых станций, новые зараженные: главное в Ленобласти за 6 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 6 августа.

Масштабная реставрация старинных почтовых станций

В них разместят детские кружки или выставочные залы. Первую отреставрируют станцию в поселке Кипень в Ломоносовском районе.После в Каськово Волосовского района и в Чирковицах.

Велогонки во Франции

Третий этап многодневной велогонки La Route d’Occitanie, проходящей во Франции, удачно сложился для велосипедиста из Выборгского района Ленобласти Александра Власова. Горную гонку на 163 км он завершил третьим.

Подарок гатчинскому ПНИ от Израиля

Израиль подарил гатчинскому ПНИ два комплекта обеззараживателей воздуха. Новое медицинское оборудование необходимо для профилактики распространения COVID-19 в интернате, где проживает 400 пациентов и 200 сотрудников

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти выявлен 31 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 086, выздоровели 4 182. Умерли 56 человек.

Парки аттракционов и уличные мероприятия

Уже в эту субботу, 8 августа, в Петербурге откроются парки аттракционов под открытым небом. С этого же день будут разрешены спортивные, культурные и зрелищные мероприятия. Конечно же, при соблюдении масочного режима и дистанции.