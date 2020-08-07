Глава Минтранса Евгений Дитрих допустил возможность увеличения максимальной скорости на бесплатных трассах в России. Ведомство прорабатывает соответствующий вопрос.

Он пояснил, что в регионах есть «прекрасные дороги», речь идет о трассах первой — 1А, 1Б — и второй технической категории. По словам Дитриха, эти дороги позволяют по своим техническим характеристикам движение с высокими скоростями.

Министр не уточнил сроки, когда могут принять окончательное решение. К первой категории 1А и 1Б относят автодороги с четырьмя и более полосами движения, с шириной полосы 3,75 метра, обочины — 3,75 метра, пересечением с автодорогами в разных уровнях.

Во вторую категорию входят дороги с двумя или четырьмя полосами шириной 3,5-3,75 метра, обочиной в два с половиной — три метра и имеющие пересечения с другими автодорогами в одном уровне.

Платные трассы могут получить скоростные ограничения до 150 километров в час вместо 130, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее ivbg.ru писал, что петербуржец нашел способ сделать участок ЗСД бесплатным. Мужчина, ссылаясь на закон, предложил жителям Васильевского острова бесплатно ездить по ЗСД по время навигации.