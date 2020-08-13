Фото и подробности: убитый при задержании в Петербурге уроженец Дагестана – экстремист

Как сообщал ivbg.ru, 12 августа полицейский во время задержания застрелил мужчину в Санкт-Петербурге. Убитый – ранее судимый 28-летний уроженец Дагестана.

Сотрудники ППС остановили на Боровой улице «ВАЗ», ехавший без включенных фар. Во время осмотра машины правоохранители нашли сверток с оружием. Водитель попытался отобрать пистолет у полицейского и был убит.

По данным «Невских Новостей», застреленный Терман Алимагомедов может оказаться «Кудровским стрелком». Он находится в списках террористов и по описанию он похож на стрелка, убившего молодого человека в Кудрово.