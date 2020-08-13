Экспортеры Ленобласти примут участие в «Экспортном форсаже»

Результатом обучения по акселерационной программе «Экспортный форсаж» должны стать новые экспортные контракты участников акселерации.

Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, Центр поддержки экспорта региона впервые проводит акселерационную программу «Экспортный форсаж» для 10 малых и средних предприятий.

В программу входят 6 интенсивных образовательных модулей, а также межмодульные периоды, в ходе которых участники получат необходимые консультации для подготовки экспортного плана. Первый модуль программы, посвященный вопросам выбора рынка и поиска покупателей, пойдет 27-28 августа.

Акселерационная программа направлена на реализацию экспортного потенциала предприятий и формирование системного подхода к структурированию экспортного проекта – от выбора зарубежного рынка до расчета оптимального логистического маршрута, минимизации рисков, снижения издержек.

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Ранее ivbg.ru писал о том, что Ленинградская область наращивает объем несырьевого экспорта. Ленобласть в 2018 году экспортировала продукцию более чем на 7,1 млрд долларов, что на 26% выше, чем в 2017 году. Также Ленобласть вошла в числе «пилотов», где внедрят новый региональный экспортный стандарт 2.0. Напомним, что ранее Борис Грызлов заявил, что Ленобласть станет регионом, на территории которого будет реализован проект создания в АПК высокопроизводительного сектора, направленного на экспорт.

«Тосненский комбикормовый завод» при поддержке Центра развития промышленности Ленобласти выходит на электронную площадку Alibaba.com, соглашение о работе с которым было подписано на РИФ 2019. Также стройтовары из Ленобласти выходят на экспорт, соглашения о сотрудничестве были подписаны на выставке в Норвегии. Также Минпромторг РФ в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поддержит 13 предприятий Ленобласти, реализующих программы повышения конкурентоспособности.