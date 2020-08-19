Всеволожский Мультицентр начал дополнительный набор студентов с инвалидностью

С 10 августа в Ленинградском Мультицентре начался дополнительный набор молодых людей с инвалидностью на обучение в этом году.

Все желающие могут освоить новую профессию по таким направлениям, как «оператор стиральных машин», «кухонный рабочий», «пекарь», «швея», «уборщик служебных помещений», «уборщик территорий», «рабочий по уходу за животными», «изготовитель художественных изделий из лозы»: обучение продлится до 27 декабря.

Справки и запись по телефонам Мультицентра: 8 (921) 377- 47-47; 8 (81370) 43-387; 8 (812) 643-16-31.

Напомним, что Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги Александра Дрозденко Ирины, находится во Всеволожске на ул. Шишканя, д. 4. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. Освоение профессий, предлагаемых Мультицентром, позволит людям с инвалидностью почувствовать себя частью социального общества с равными правами и возможностями.

В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.

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Ранее Мультицентр во Всеволожске посетила Оксана Пушкина. Телеведущая, депутат Думы вместе с ленинградским Мультицентром будет продвигать инновационный проект социальной интеграции инвалидов в другие регионы.