Интеграция с Петербургом и горячее питание для школьников: главное в Ленобласти за 20 августа

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

С 1 сентября все ученики начальных классов в Ленобласти будут обеспечены горячим питанием

С 1 сентября все школы Ленинградской области обеспечат 75 тысяч учеников начальных классов бесплатным двухразовым горячим питанием. На эти цели из бюджета региона выделено более 1 млрд рублей. Из федерального бюджета – 190 млн рублей.

Ленобласть оказалась в лидерах по качеству школьного образования

Ленинградская область оказалась в числе регионов-лидеров по качеству школьного образования. Соседние позиции заняли Москва, Подмосковье, Петербург и Белгородская область. Самый низкий показатель при этом у Республики Ингушетия.

Экспорт птицы из Ленобласти увеличился на треть за полгода

Всего же экспорт продукции агропромышленного комплекса Ленобласти в первом полугодии увеличился на 28%. Основной объем экспортируемого товара из Ленобласти приходится на табачную продукцию, кофе, чай (10%) и продукцию птицепрома (35%). Область за шесть месяцев уже выполнила 85% годового плана.

Ленобласть и Петербург будут синхронизироваться планы по ремонту дорог

Петербург и Ленобласть договорились о совместной организации дорожных работ на 35 магистралях, что минимизирует заторы во время ремонтов. Соглашение о межведомственном взаимодействии, которое также предусматривает совместную работу по развитию законодательства о дорожной деятельности, в ходе заседания Координационного совета подписали глава регионального дорожного комитета Денис Седов и начальник государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга (ГАТИ) Олег Зотов.

В Петербурге и Ленобласти введут единые льготы на проезд в общественном транспорте

До конца года между Петербургом и Ленобластью будет заключено соответствующее соглашение. Отмечается, что льготный проезд будет един для жителей Ленобласти и Петербурга. В документе пропишут категории граждан, которые имеют право на льготный проезд, а также соответствующие маршруты.

Социальную политику Ленобласти и Петербурга приведут «к единому знаменателю»

Александр Дрозденко считает, что для Ленобласти и Петербурга должны существовать единые алгоритмы социальной политики. В частности, правила учета стажа работников, независимо от того, где человек работал – в Ленобласти или в Петербурге. Это позволит увеличить численность ветеранов труда, получающих социальную поддержку, до 100 человек в год. Эти вопросы обсудили на заседании Координационного совета двух регионов.