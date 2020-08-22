День флага, новые зараженные: главное в Ленобласти за 22 августа

Сегодня, 22 августа, в Ленинградской области проходят празднования Дня города в Выборге, Дня государственного флага России. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом, производстве электросудов.

День города в Выборге

Сегодня, 22 августа, жители и гости празднуют День города в Выборге. Для них работает ярмарка мастеров, гастрономический фестиваль, марафон творчества. В парковой зоне от улицы Димитрова до Ленинградского проспекта выступил профессиональный уличный театр «АспектР» из Санкт-Петербурга. До 16 часов работала арт-галерея, состоящая из работ преподавателей и учеников школ искусств Выборгского района.

День флага в Кингисеппе

Во всех районах Ленинградской области проходят празднования, приуроченные ко Дню государственного флага. В Кингисеппе стартовал велопробег по памятным местам Великой Отечественной войны, позже состоялось открытие памятника Петру I и шествие с триколорами. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 22 августа, за последние сутки в Ленинградской области зафиксировано 28 случаев заражения коронавирусом.

Всего в регионе зафиксирован 6541 заболевший, полностью выздоровели при этом 4419 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

В Ленобласти появится новый «Кванториум»

До конца года в Кингисеппе должен заработать детский технопарк «Кванториум». Он разместится на площади 1000 квадратных метров на базе Кингисеппского колледжа технологии и сервиса. Объект рассчитан на обучение 800 школьников в год, открытие намечено на декабрь этого года. Для ребят подготовят две лаборатории. Стоимость проекта составила 101 млн рублей.

Ленобласть займется электросудами

В Ленинградской области выпуском судом займутся научно-производственная компания «Морсвязьавтоматика» и ООО «Национальная резервная корпорация». Верфь разместится в Отрадном.

К производству приступят уже сентябре, мощность предприятия составит 12 судов в год. Один из инвесторов и председатель совета директоров НРК Александр Лебедев, рассказал, что вложил в проект 600 миллионов, 350 из которых – затраты на строительство верфи.