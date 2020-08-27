Зимовочный комплекс для полярников, расширение Колтушского шоссе: главное в Ленобласти за 27 августа

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 27 августа.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 29 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших — 6 685. Выздоровели — 4 521, умерли — 79.

В Ленобласти установили первый пандомат

Во Всеволожске появился автомат для приема пластиковых бутылок и алюминиевых банок. Жителям Ленобласти не нужно будет снимать этикетки и крышки, а собранную тару будут перерабатывать на заводе в Кузьмолово.

В Ленобласти начались работы по расширению Колтушского шоссе

Согласно проекту, участок от КАДа до Колтушей будет расширен с двух до четырех полос движения. Подрядчикам также предстоит на протяжении всего участка построить тротуары, установить новые автобусные остановки и освещение, а также оборудовать заездные карманы для общественного транспорта.

Зимовочный комплекс для полярников

В Гатчине прошла презентация зимовочного комплекса антарктической станции Восток. Он предназначен для комфортного проживания 35 человек в сезонный период и 15 – в зимовочный. Предусмотрен двухлетний запас топлива и продуктов. В октябре комплекс будет уже отправлен в Антарктиду.

Кукольный фестиваль в Выборге

В театре «Святая крепость» в начале сентября пройдет II Международный фестиваль театров кукол «Балтийский кукловорот». В фестивале примут участие артисты 21 театра из России, Бельгии, Эстонии, Финляндии и Израиля. Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в субботу 5 сентября в 18.00 на набережной у отеля «Дружба».