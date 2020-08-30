Нефтяные пятна в Финском заливе, серфинг в Гатчине: главное в Ленобласти за 30 августа

Сегодня, 30 августа, появилась информация о новых зараженных коронавирусом в Ленинградской области, о нефтяных пятнах в Финском заливе. Кроме того, житель Гатчины успешно опробовал серфинг на улицах города.

Нефтяные пятная

Водолазы обследовали затонувшее у озера Мощный в Кингисеппском районе судно Т-12 — по предварительным данным, именно оно является причиной появившихся нефтяных пятен в Финском заливе. Танкер затонул в 1941 году, когда его накрыла огнем эскадрилья люфтваффе — одна из бомб попала в цель и судно пошло на дно, сейчас оно находится на глубине 63 метров. Судно везло 2000 тонн нефти.

Аудиогид

Создатели проекта «По следам боевой славы» представили первый ролик про аудиогид, посвященный 75-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне. Первая часть проекта посвящена героическому подвигу защитников Ленинграда и рассказывает о героических события, происходивших на «Дороге жизни».

Поборы в школах

Начальник департамента госполитики в образовании Минпросвещения Евгений Семченко рекомендует россиянам обращаться в прокуратуру в случае, если в учебных заведениях они сталкиваются с поборами. Если факты подтвердятся, то будут приняты соответствующие меры, в том числе кадровые.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 30 августа, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 32 зараженных коронавирусом. Всего в регионе выявлено 6779 заболевших, при этом полностью выздоровели 4580 человек (67,6%). Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Серфинг по-гатчински

Житель Гатчины сообщил, что попробовал на затопленных улицах города серфинг — и получилось. Он передвигался по городу на доске для серфинга, а руками держался за трос, привязанный к автомобилю. Было опубликовано соответствующее видео.