Осенью 2021 года в Мурино построят здание полиции за 150 млн рублей

Эту информацию подтвердил сегодня, 1 сентября, глава Ленобласти Александр Дрозденко на встрече с жителями Мурино

Для начала строительства все готово: есть проект, который необходимо «привязать к земле», земельный участок готов к передаче ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Также в областном бюджете уже предусмотрено финансирование создания отделения полиции в размере 150 млн рублей. Предполагается, что МВД закончит возведение быстровозводимого здания осенью 2021 года.

Отметим, что сегодня, 1 сентября, глава Ленобласти находится с визитом во Всеволожском районе, где уже посетил новые школы в Бушграх, провел урок патриотического воспитания вместе с Александром Бегловым в Муринской школе, посетил торжественную линейку, а также принял участие в открытии съездов с КАД. Также сегодня в Мурино открылось Детское поликлиническое отделение, на очереди взрослое, которое откроется в октябре 2020 года.