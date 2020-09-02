«Театр на Васильевском» покажет восемь спектаклей в сентябре в разных районах Ленобласти

Областной драматический театр продолжает свою выездную деятельность.

3 сентября во Всеволожском районе артисты театра выступят с концертом.

4 сентября жители Отрадного смогут посетить концерт Семена Альтова в культурном центре «Фортуна».

6 сентября актеры театра Екатерина Рябова, Андрей Феськов и Александр Удальцов проведут творческую встречу с гостями Фестиваля кино в Тосно.

19 сентября: в Доме культуры поселка Новоселье дети и взрослые смогут насладиться веселой «Царевной Несмеяной» (его же покажут 23 сентября в Аннино), а в Отрадном покажут спектакль по пьесе Максима Горького «Мещане».

26 в Кингисеппе будет показан спектакль «Последний троллейбус», а 27 сентября – спектакль-хит для детей «Царевна Несмеяна».

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Напомним, что в соответствии с Указом Владимира Путина 2019 год в РФ был объявлен Годом театра. Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью лучших образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствованием организации театрального дела и привлечением внимания к вопросам театрального образования. В 2019 году власти 47 региона оказали беспрецедентную поддержку театрам Ленобласти.