Ленинградское здоровье, земельные сертификаты и фермерские продукты: главное в Ленобласти за 3 сентября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 3 сентября.

«Ленинградское здоровье»

По Ленобласти продолжают ездить 67 мобильных комплексов с медиками. 10 тысяч жителей уже прошли экспресс-тестирование на антитела к COVID-19, у 10% из протестированных имеются антитела.

Фермерские продукты из Ленобласти — на полках “Ашана” и “Пятерочки”

В рамках VI бизнес-форума “Энергия возможностей” подписаны соглашения Ленобласти с ООО “Ашан” и X5 Retail Group о продаже в них продукции малых предприятий региона. В “Ашане” будут проводиться ярмарки и предоставлены торговые места. Х5 Retail Group («Пятёрочка», «Перекресток» и «Карусель») продолжит активное сотрудничество с локальными производителями через проведение обучающих семинаров для поставщиков и продвижение товаров, производимых в Ленобласти.

Коронавирус в Ленобласти

За последние сутки в Ленобласти зафиксированы 34 новых случая коронавируса. Общее число заболевших — 6 911. Выздоровели — 4 664, умерли — 80.

Земельные сертификаты для многодетных семей

В этом году на земельные капиталы выделено 3,5 млн рублей. Сертификатом смогут воспользоваться родители Ленобласти, имеющих трех и более детей. Он предоставляется однократно, в этом году его стоимость составляет 350 тысяч рублей.

«Эстафета вечного огня»

Участники эстафеты пронесли по Дороге жизни зажженный на Пискаревском мемориальном кладбище факел и оставили частички огня в лампадах у каждого памятного километрового столба. Лампады стали символом благодарности героям, которые приближали победу, сражаясь на поле битвы, трудясь в госпиталях и работая в тылу.