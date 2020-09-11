Лидерство по строящемуся жилью, лояльная ипотека предпринимателям: главное в Ленобласти за 11 сентября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Сосновом Бору построят спорткомплекс с катком и бассейном

Администрация Ленинградской области и «Росатом» возведут в Сосновом Бору спорткомплекс с катком и бассейном. Средства на проект выделены 50/50 из бюджета региона и госкорпорацией. Также «Росатом» возьмет на себя проект центра. Он будет подготовлен в 2021 году. Строительство спортивного комплекса будет проводиться в 2022-2023 годах.

В Тосно появилась аллея в память о погибших в Великой Отечественной войне

«Аллея памяти» появилась на территории областного Управления по обеспечению гражданской защиты в Тосно. Сотрудники учреждения и приглашенные гости 11 сентября посадили 40 берез в память о погибших в Великой Отечественной войне

Социальным предпринимателям Ленобласти стала доступна ипотека под 2,1% годовых

Для получения социальной ипотеки социальным предпринимателям необходимо быть действующим предпринимателем Ленобласти не менее 6 месяцев и иметь инвестиционный проект развития бизнеса.

Минимальная сумма, на которую могут рассчитывать предприниматели — 500 тысяч рублей, максимальная — 5 млн рублей, но не более 80% стоимости готового объекта недвижимости. Процентная ставка —2,1% годовых, взять ипотеку можно на срок не более 3 лет (36 месяцев).

Прививать от гриппа в Ленобласти будут даже в мобильных амбулатория

По планам Роспотребнадзора, по Ленобласти будет привито 60% населения, при этом в группе риска вакцинацией будет охвачено 75%. Прививку можно поставить во всех лечебных учреждениях Ленобласти, а также в 124 мобильных амбулаторных пунктах.

Новая экотропа откроется в природном заказнике «Колтушские высоты»

Экотропа, соответствующая современным стандартам маркировки и оснащенная аудиогидами, откроется к концу сентября 2020 года. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, всего на территории заказника, расположенного во Всеволожском районе, будет организовано четыре экотропы – три пешеходные и одна велотропа.

Ленобласть сохраняет за собой лидерство по количеству строящегося жилья

С начала 2020 года в регионе введено более 1,3 млн кв. метров жилья. Успешно работают программы софинансирования строительства школ и детских садов за счет областного и федерального бюджетов. Одной из основных задач в строительстве является поддержка комплекса и ликвидация разрыва между строительством жилья и социальных объектов.