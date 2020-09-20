Возобновление авиасообщения, реконструкция сражения: главное в Ленобласти за 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, стало известно о возобновлении авиасообщения с рядом стран, состоялись реконструкция сражения 1941 года и «Кросс нации». Появилась информация о новых зараженных коронавирусом.

День работников леса

Александр Дрозденко поздравил работников лесной отрасли с профессиональным праздником. В его обращении отмечается, что региональное правительство уделяет большое внимание сбережению лесных массивов: ежегодно проводятся массовые акции по посадке леса, мероприятия по восстановлению и уходу, а также защите лесов от пожаров.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 20 сентября, в Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 50 зараженных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 7569 заболевших, при этом полностью выздоровело 4963 человека (65,6%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Возобновление авиасообщения

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Казахстаном (Нур-Султан), Киргизией (Бишкек) и Белоруссией (Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (Сеул). При этом полеты будут выполняться с периодичностью один раз в неделю. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Кросс нации»

В Гатчине состоялся областной этап Всероссийского дня бега «Кросс нации». Участвовали представители всех районов Ленобласти — всего 990 человек. Мероприятие прошло в Приоратском парке, марафон продолжится в других районах региона.

Участники получили памятные подарки и дипломы, а победители — медали и кубки Министерства спорта Российской Федерации. Победителями и призерами стали 36 человек.

Реконструкция сражения

На «Невском пятачке» в Кировском районе состоялась реконструкция сражения, приуроченная к годовщине первой попытки восстановления сухопутного сообщения Ленинграда с Советским Союзом.

Советских солдат было больше, однако немецкие были лучше организованы и быстро ввели бронетехнику. Бой продлился 40 минут. В Международном военно-историческом фестивале задействованы более 400 реконструкторов, макеты оружия и техники времен Великой Отечественной войны.