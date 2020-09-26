Велодорожки в Выборге и новые зараженные: главное в Ленобласти за 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, состоялись соревнования по ездовому спорту в Куйвозовском поселении и юбилейная ярмарка в Выборге. Появилась информация о новых зараженных коронавирусом и продолжении марафона «Непоправимая польза».

Продуктовые сертификаты

В России снова вернулись к идее ввести продуктовые сертификаты — депутаты Госдумы от ЛДПР уже работают над соответствующим законопроектом. Такой сертификат планируют предоставлять на фиксированную сумму, которая не должна быть ниже 25% от федерального прожиточного минимума. Владелец сертификата сможет приобрести продукты на эту сумму.

Марафон «Непоправимая польза»

В ходе марафона «Непоправимая польза» местным жителям дают задания, связанные с благоустройством. За их выполнение неравнодушные граждане получают баллы, в конце года их поощрят призами. На этой неделе жителям Волховского района предлагают мастерить стеллаж для обмена книг.

Соревнования по ездовому спорту

Утром в Куйвозовском поселении Всеволожского района стартовали чемпионат и первенство Ленобласти по бесснежным дисциплинам ездового спорта. Участие приняли 132 человека и около 170 собак разных пород, в том числе хаски, доберманы, веймаранеры, евродоги и даже метисы. Им была предложена трасса в 3,7 км. Победители преодолели ее со средней скоростью 29 км/ч.

Юбилейная ярмарка

В Выборге на Южном рынке открылась 40-я ярмарка. Участие принимают более 300 предпринимателей. Они представили посетителям лучшую продукцию: продовольственные товары, сельскохозяйственный инвентарь, текстиль, хозяйственные товары, живые птицы, домашние животные.

Ярмарка будет проходить 26 и 27 сентября. Программой предусмотрены выступления творческих коллективов, в том числе лауреатов международных конкурсов, обладателей народной премии «Звезды Дорожного радио» Алены Мальцевой и группы «Ярмарка». Для детей также организовали развлекательную программу.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 26 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 59 человек. Всего в регионе зафиксировано 7908 заболевших, полностью выздоровело при этом 5068 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Создание велодорожек

В Выборге обсудили проект «Вело-47». Уже заключен контракт на проектирование велодорожек. Участники встречи рассмотрели первый этап реализации проекта: велосипедное движение от Южного микрорайона до Центрального. Позже планируется охватить все достопримечательности города, в итоге общая протяженность велотрассы составит около 10 км. К работам планируется приступить уже в 2021 году.