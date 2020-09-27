Ажиотаж на входе в Монрепо, новые зараженные: главное в Ленобласти за 27 сентября

Сегодня, 27 сентября, в Ленинградской области завершился чемпионат России по спортивному ориентированию. Появилась информация о тысячах сгоревших цыплят и о новых зараженных коронавирусом.

Чемпионат России по спортивному ориентированию

На Батарейной горе в Выборге состоялся заключительный день чемпионата России по спортивному ориентированию. Участие приняли 120 человек из 20 регионов, среди которых мастера спорта международного класса. При этом Ленинградскую область представляли 17 участников. Всем было необходимо преодолеть дистанцию в 5 км с 32 контрольными пунктами для мужчин и 29 для женщин.

Сгорели тысячи цыплят

В деревне Рындела Кировского района с утра загорелся ангар на площади «180 квадратов». Возгорание полностью удалось ликвидировать только во второй половине дня.

Среди людей пострадавших не оказалось, однако погибли около семи тысяч цыплят, поскольку пожар был на территории частного фермерского хозяйства «Шумские просторы». Около пятисот взрослых кур удалось спасти. Продукция фермеров поставляется в том числе в премиальные магазины Петербурга.

Необычный палаточный лагерь

В полицию обратились работники базы отдыха неподалеку от Пасторского озера во Всеволожском районе. Они заметили странный палаточный лагерь, где отдыхала группа мужчин и женщин в камуфляжной форме, а рядом лежали портрет Адольфа Гитлера и флаг Третьего Рейха.

Молодые люди начали путаться в объяснениях — кто-то говорил, что они нашли подозрительные предметы в кустах, а кто-то признался, что портрет достали из багажника, чтобы посмеяться. Всех доставили в отдел полиции.

Кинотеатры готовятся к закрытию

Кинотеатры уже готовятся к повторному закрытию из-за роста в сентябре числа заболевших коронавирусом председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Ожидается, что вторая волна коронавируса добьет отрасль — еще одного карантина кинотеатры не переживут. Если кинотеатры они будут снова закрыты, в результате повторится ситуация середины 1990-х годов, когда советские кинозалы исчезли, а новые, уже крупные сети еще не появились (они стали открываться лишь в начале 2000-х), считает Березин.

Новые зараженные

Согласно данным оперативного штаба на 27 сентября, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 62 человек. Всего в регионе зафиксировано 7970 заболевших, полностью выздоровело при этом 5093 человека (63,9%). Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Туристы «штурмуют» парк Монрепо

Один из туристов сообщил об огромной очереди из желающих посетить парк Монрепо в Выборге. Он пожаловался на плохую организацию, которая привела к «сумасшедшей очереди за билетами», и сообщил о недоступных зонах парка из-за его реконструкции.

Некоторым пришлось потратить на ожидание в очереди час. Примечательно, что очереди наблюдались в первый выходной не только в парке. Так, вечером большое количество желающих выстроилось в очередь на входе в электричку, которая направляется Санкт-Петербург. Пользователи отмечают, что такой ситуации не наблюдалось в городе очень давно.