Ограничения по COVID-19 и увольнения в Выборге: главное в Ленобласти за 1 октября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день.

В Ленобласти вводятся новые ограничения по COVID-19, три района сменили зоны

Александр Дрозденко 1 октября подписал постановление, в соответствии с которым Выборгский и Гатчинский районы переведены в «красную» зону, а Сланцевский район – в «желтую» зону. О том, что это случится, ранее сообщал ivbg.ru.

В 2021 году в Ленинградской области пройдет конкурс «Инвестор года»

Александр Дрозденко подписал постановление о проведении ежегодного конкурса среди региональных инвесторов. На конкурсе представлены несколько номинаций. Будут выбраны четыре стратегических инвестора в сферах. «Стратегический инвестор Ленинградской области» будет награжден дипломом за подписью губернатора и получит нефинансовые меры государственной поддержки.

Жительница Ленобласти вышла в полуфинал президентского конкурса «Мастера гостеприимства»

Всего на конкурс подано более 21000 заявок. В полуфинал прошли лучшие – 39 человек из 11 регионов России. Их отбирали с помощью тестирования и презентации проекта в сфере туризма. Идея Натальи Волынец подразумевает экспозицию о Великой Северной экспедиции, музей-диораму, места для гостей и питания. В ноябре 2019 года проект победил в конкурсе «Лучшие в туризме Ленинградской области» и находится в процессе реализации.

Рекреационная зона появится с заказником в Заневке

Отчуждение рекреационной зоны стало возможно благодаря местным жителям, которые активно участвовали в обсуждении нового генплана Заневского городского поселения.

Реставраторы воссоздали Пристань Главную в выборгском парке Монрепо

Были восстановлены четыре исторических видовых площадки – проекты не предусматривают возможности швартовки судов. Функциональное назначение пирсов – использование в качестве исторических видовых площадок.

Еще одно увольнение в комитете финансов Выборгского района

В связи с утратой доверия уволена заместитель председателя комитета финансов Галина Жукова. На сегодняшний день уже уволены шесть сотрудников этого подразделения. В ближайшее время будет сформирована новая структура районной администрации, которую вынесут на обсуждение депутатского корпуса.

В Ленобласти выбрали девять лучших проектов по благоустройству

В этом году участниками конкурса «Архитектурный облик общественно значимых публичных пространств населенных пунктов Ленобласти» стали 39 проектов из 13 районов, 15 городских и 16 сельских поселений.