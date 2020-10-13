Двое в масках угнали Kia Sportage в Аннино

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Ломоносовского района 13 октября около 03:30 обратилась жительница поселка Аннино.

У нее угнали серый Kia Sportage 2019 года выпуска со стоянки у дома на улице Весенней. Об угоне автовладелице рассказали соседи. Они заметили, как двое в масках сели в салон и уехали с парковки.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что житель Парголово угнал Nissan Primera у экс-свекра и повредил ее в ДТП в деревне Порошкино во Всеволожском районе Ленинградской области.

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12.10.2020 155
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