Подробности: в горящей квартире в Сосново погиб пенсионер, отравившись угарным газом

Ранее ivbg.ru писал, что в ночь на 14 октября в Сосново в одном из домов на Академической улице горела квартира, были эвакуированы пять человек.
Выяснилось, что среди эвакуирован был шестилетний ребенок. Также сообщается, что после вскрытия двери в горящей квартире был обнаружен 61-летний мужчина. Его передали бригаде медиков, но спасти его не удалось, мужчина скончался. Уточняется, что он отравился угарным газом, пишут «Невские новости».
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13.10.2020 63