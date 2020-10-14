Подробности: в горящей квартире в Сосново погиб пенсионер, отравившись угарным газом

Ранее ivbg.ru писал, что в ночь на 14 октября в Сосново в одном из домов на Академической улице горела квартира, были эвакуированы пять человек.

Выяснилось, что среди эвакуирован был шестилетний ребенок. Также сообщается, что после вскрытия двери в горящей квартире был обнаружен 61-летний мужчина. Его передали бригаде медиков, но спасти его не удалось, мужчина скончался. Уточняется, что он отравился угарным газом, пишут «Невские новости».