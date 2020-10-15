Уход за дорогами обойдется Выборгскому району в 202 млн рублей

Администрация Выборгского района 15 октября объявила электронный аукцион на дорожные работы. Общая стоимость контракта – 202 миллиона рублей.

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Согласно техзаданию, исполнителю предстоит обслуживать дороги Выборгского района, следить за чистотой и безопасностью зимой в течение двух лет. В перечень работ входят посыпание песком и солью, а также очистка и уборка.

Деньги на контракт выделены из бюджета Выборгского района.