Главу администрации Выборгского района задержали по делу Болучевского

Сегодня утром, 17 октября, сотрудники Следственного комитета и регионального Управления ФСБ задержали главу администрации Выборгского района Геннадия Орлова.

Также у него дома прошли обыски. Это связано с уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере и выводе не менее 700 млн рублей из районного бюджета, передает 47news.

Похищенные деньги предназначались в том числе на текущий и капитальный ремонт социальных объектов в райцентре, а также на дорожный ремонт.

Ранее Геннадий Орлов подал в отставку, однако местные депутаты не поддержали такое решение. Депутаты проголосовали против отставки Орлова и обязали его продолжить исполнение обязанностей в соответствии с подписанным контрактом. Геннадий Орлов пообещал, что продолжит работу в рамках контракта.

Напомним, бывший председатель комитета финансов администрации Выборгского района Александр Болучевский подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Точную сумму ущерба сейчас устанавливают следователи, однако экс-чиновник рассказал о хищении более 700 млн рублей. Болучевский заявил, что отдал половину за место в мэрии Москвы.