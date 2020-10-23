Новые ограничения по COVID-19 и уроки здоровья: главное в Ленобласти за 23 октября

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 23 октября.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за последние сутки зафиксированы 133 новых случая коронавируса. Общее число заболевших — 10 402, выздоровели — 5 750, умерли — 109. Подробный список населенных пунктов и районов, в которых обнаружены новые случаи заражения, по ссылке.

В Ленобласти вводятся новые ограничения из-за коронавируса

С сегодняшнего дня Приозерский район перешел в “красную” зону, а Лужский – в “желтую”. Новые ограничения коснулись работы общепита и детских лагерей, а также церемоний бракосочетания. В “красной” зоне ограничивается число участников на массовых мероприятиях от местных властей.

Обычные занятия в школах заменят уроками здоровья

5, 6 и 7 ноября для учеников проведут спортивные мероприятия на свежем воздухе, а также дистанционные встречи по вопросам профилактики COVID-19 и здоровом образе жизни. Занятия по расписанию в эти дни отменяются.

Успехи областных спортсменов

С начала года сборные команды Ленобласти завоевали уже 459 медалей. Как рассказали в комитете по физической культуре и спорту региона, на международных соревнованиях спортсменами завоевано 8 медалей ─ 4 серебряных и 4 бронзовых. На всероссийских соревнованиях — 158 медалей ─ 46 золотых, 52 серебряных и 60 бронзовых. Остальные 293 медали ленинградцы получили на межрегиональных соревнованиях.

В поселке Беседа построят парк Героев Пожарных

Закладной камень на месте будущего парка открыт сегодня, 23 октября, под музыкальное сопровождение оркестра учащихся Беседского филиала Волосовской школы искусств им. Н.К. Рериха. Сам парк основан в честь 30-летия МЧС России и 10-летия ГКУ «Леноблпожспас» и будет создан уже в 2021 году.

Новый блок Ленинградской АЭС-2 начал работу

И выдал первые киловатт-часы в энергосистему России, сообщил департамент коммуникаций входящего в госкорпорацию «Росатом» концерна «Росэнергоатом». Ввод блока №2 ЛАЭС-2 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2021 год.

Ленобласть просит у федералов дополнительные деньги на достройку долгостроев

Власти региона просят федеральное правительство дополнительно выделить 9,4 млрд рублей или изменить пропорцию софинансирования восстановления прав дольщиков, сделав ее 33% из бюджета Ленобласти и 67 % из бюджета РФ . Сейчас эта пропорция составляет 51% на 49% соответственно.