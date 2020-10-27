ФОК в Выборге планируется завершить до конца года

Спортивный центр с ледовым катком для хоккеистов и фигуристов строится с 2018 года. Ход стройки осмотрел заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин
Первая очередь центра — комплекс с универсальным игровым залом и 25-метровым плавательным бассейном уже работает два года. На двух этажах здания разместились: современный спортзал с местами для зрителей, два бассейна для взрослых и детей, зал для силовых тренировок и фитнес-зона, оборудованы сауны, раздевалки, душевые. Пропускная способность ФОК — 150 человек за смену.
Второй этап многофункционального спортивного центра — одноэтажный комплекс с ледовой площадкой, залами силовой и хореографической подготовки, буфетом и трибунами на 200 мест будет построен до конца 2020 года.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.
Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.