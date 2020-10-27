ФОК в Выборге планируется завершить до конца года

Спортивный центр с ледовым катком для хоккеистов и фигуристов строится с 2018 года. Ход стройки осмотрел заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин

«Сейчас строительство катка выходит на финишную прямую, подрядчик завершает отделку, ставит наличники, счётчики, краны, выключатели, датчики. Ввод объекта планируется до конца этого года», — сказал Михаил Москвин.

Первая очередь центра — комплекс с универсальным игровым залом и 25-метровым плавательным бассейном уже работает два года. На двух этажах здания разместились: современный спортзал с местами для зрителей, два бассейна для взрослых и детей, зал для силовых тренировок и фитнес-зона, оборудованы сауны, раздевалки, душевые. Пропускная способность ФОК — 150 человек за смену.

Второй этап многофункционального спортивного центра — одноэтажный комплекс с ледовой площадкой, залами силовой и хореографической подготовки, буфетом и трибунами на 200 мест будет построен до конца 2020 года.

Вам будет интересно ФОК в Высоцке заработает не раньше 2021 года Сегодня, 27 октября, зампред правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин в ходе рабочей поездки осмотрел недостроенный ФОК в Высоцке. Объект... 27.10.2020 75

Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.