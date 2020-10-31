Гейзер из сточных вод в Янино и удушливый запах в Кудрово: главное в Ленобласти за 31 октября

В поселке имени Свердлова проверят воздух, а в Янино специалисты заинтересовались гейзером из сточных вод. В Рощино прошел антикоронавирусный рейд, появилась информация о новых зараженных.

Жители Кудрово обратились в местную администрацию с жалобой на удушливый запах. Сильный запах гари специалисты ощутили во время подъезда к заводу по производству кофе «ОРИМИ», расположенный в районе Индустриального парка.

Вскоре выяснилось, что еще 27 октября в поселок имени Свердлова отправили специалистов Госэконадзора по замерам качества воздуха. Планируется в понедельник, 2 ноября, проверить воздух в районе завода.

Рейд в Рощино

На станции Рощино в Выборгском районе железнодорожники проверили соблюдение масочного режима пассажирами. С нарушителями провели профилактические беседы.

Сотрудники ОЖД указали пассажирам на необходимость использования масок, перчаток и дезинфицирующих средств, а также рекомендовали соблюдать безопасную социальную дистанцию. Для них работают бесконтактные диспенсеры со специальным антисептическим составом для обработки рук, на вокзале установлены системы обеззараживания воздуха, нанесена напольная социальная разметка. Вокзал систематически дезинфицируют, уделяя особое внимание поверхностям, с которыми наиболее часто контактируют пассажиры.

Гейзер из сточных вод

В Янино местные жители обратились в профильные ведомства после обнаружения гейзера из канализационных сточных вод. Специалисты уже взяли пробы воды, вскоре будет оценен ущерб окружающей среде.

По словам члена общественного совета Минприроды РФ Сергея Грибалева, в результате аварии на участке скапливается огромное количество загрязняющих веществ. Под угрозой оказался не только ближайший частный сектор, но и Петербург — с дождем стоки могут попасть в грунтовые воды, в результате чего колодцы и скважины со стратегическим запасом чистой питьевой воды будут загрязнены. Специалистам предстоит установить источник загрязнения.

Новые зараженные

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 138 человек. Всего в регионе зафиксирован 11451 зараженный, при этом полностью выздоровел 6141 человек. Управление Роспотребнадзора по Ленобласти приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.

Оснащение лабораторий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому российские регионы получат деньги на оснащение лабораторий для диагностики коронавируса.

Петербург и Ленобласть получат из федерального бюджета по 15,7 млн рублей. После оснащения лабораторий специалисты смогут проводить исследования с помощью высокочувствительных методов диагностики. Это повысит точность тестирования и увеличит охват населения новейшими методами диагностики.

Авиакатастрофа над Синаем

У мемориала «Сад памяти» на Румболовской горе во Всеволожске состоялась траурная церемония, приуроченная к пятилетней годовщине крушения лайнера Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Во время минуты молчания в воздух выпустили белых голубей.

Аналогичное мероприятие прошло на Серафимовском кладбище у памятника «Сложенные крылья» в Петербурге. Жители города возложили цветы и венки, после чего отправились к мемориалу «Сад памяти».