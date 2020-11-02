В Выборгском районе заасфальтировали «Северное полукольцо»

Ремонт участка региональной дороги «Магистральная», которая является продолжением «бетонки» заасфальтировали в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

После выравнивающего слоя асфальтобетона дорожниками была уложена специальная полимерная георешетка, закрепляющая плиты, из которых еще в 1970-х годах военные и построили «Северное полукольцо». Поверх нее уложили два слоя нового полотна. Верхний — по технологии объемного проектирования («Суперпейв»), когда асфальтобетонная смесь подбирается исходя из климатических условий и нагрузок.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу «Ленавтодора» ликвидировано 16 мест концентрации ДТП. Ведется строительство тротуаров и устанавливается освещения в деревнях, также в этом году в ряде населенных пунктах на региональных дорогах по новым принципам нанесена разметка.

«Ленавтодор» просит автолюбителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и пропускать машины экстренных служб. Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».