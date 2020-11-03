У жительницы Всеволожска угнали Hyundai за 1,7 млн рублей

В полицию Всеволожского района 2 ноября обратилась 38-летняя жительница микрорайона Южный во Всеволожске.
Вам будет интересно
Съехавший в кювет Fiat Doblo замечен сотрудниками дорожной полиции 1 ноября около 15:00 на седьмом километре дороги «Ям-Ижора – Никольское». Увидев...
02.11.2020 160
У женщины угнали светло-бежевый Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Московской. Ущерб автовладелицы составил 1,7 млн рублей.
Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Волховском районе возбуждены уголовные дела о незаконной вырубке леса. Также привлечены к дисциплинарной ответственности двое сотрудников за бездействие при патрулировании лесов.