У жительницы Всеволожска угнали Hyundai за 1,7 млн рублей

В полицию Всеволожского района 2 ноября обратилась 38-летняя жительница микрорайона Южный во Всеволожске.

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У женщины угнали светло-бежевый Hyundai Tucson 2019 года выпуска. Автомобиль был припаркован возле дома на улице Московской. Ущерб автовладелицы составил 1,7 млн рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Волховском районе возбуждены уголовные дела о незаконной вырубке леса. Также привлечены к дисциплинарной ответственности двое сотрудников за бездействие при патрулировании лесов.