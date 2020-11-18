Лжегазовщики навязали пенсионеру из Форносово услуги на 10 тысяч рублей

В полицию Тосненского района 17 ноября около 18:30 обратился 89-летний житель Форносово. Ему навязали ненужные услуги неизвестные мужчины.

К нему домой на улице Круговой 16 ноября пришли двое неизвестных мужчин и представились сотрудниками газовой службы. Во время беседы хозяину навязали три датчика утечки газа за 10 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Воронеже задержаны трое мошенников, обманувших пенсионерку в Приморске. Они навязали 73-летней женщине два реле напряжения за 20 тысяч рублей.