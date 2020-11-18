Лжегазовщики навязали пенсионеру из Форносово услуги на 10 тысяч рублей

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Тосненского района 17 ноября около 18:30 обратился 89-летний житель Форносово. Ему навязали ненужные услуги неизвестные мужчины.

К нему домой на улице Круговой 16 ноября пришли двое неизвестных мужчин и представились сотрудниками газовой службы. Во время беседы хозяину навязали три датчика утечки газа за 10 тысяч рублей.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что в Воронеже задержаны трое мошенников, обманувших пенсионерку в Приморске. Они навязали 73-летней женщине два реле напряжения за 20 тысяч рублей.

Вам будет интересно
Лжегазовщики навязали пенсионеру из Форносово услуги на 10 тысяч рублей Форносово, Тосненский район, Ленинградская область
У Киришей задержан неадекватный мужчина – изъяты оружие и поддельное удостоверение МВД  
В полицию Киришского района 4 ноября около 22:00 сообщили, что на 11 км дороги «Кириши-Смолино» стоит поврежденный Mitsubishi Lancer, а...
05.11.2020 278
Автор