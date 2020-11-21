Завод, саботирующий уборку мусора, и метеоритный дождь: главное в Ленобласти за 21 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 21 ноября 2020 года.

Мусороперерабатывающий завод МПБО-2 саботирует процесс уборки мусора ради денежных вливаний

Активисты «Зелёного фронта» считаю, что предприятие намеренно саботирует свою работу, чтобы принудительно закрыться, а на своё открытие получить вливание из городского бюджета. Средства, полученные таким образом, по мнению активистов, просто напросто будут разворованы.

Ленобласть примет участие в юбилейном «Марафоне Ночной лиги» по хоккею

Хоккейные матчи, посвящённые началу десятого сезона, начнутся по всей стране в воскресенье, 22 ноября. Любительские матчи начнутся на арене Ice Rink в 15:30.

Жители Приозерска заметили метеоритный дождь над Ладожским озером

В ночь на субботу «Охотники за авророй» смогли заснять природное явление в небе над Ленинградской областью. По словам автора, кадры были сняты с 5:17 до 5:36 утра.

В Ломоносовском районе легковушка вылетела в кювет и перевернулась

Помощь медиков и спасателей понадобилась парню из отечественной легковушки, попавшей в аварию в Ломоносовском районе. Прибывшие на место происшествия спасатели с помощью гидравлического инструмента достали из автомобиля водителя. Пострадавшие был передан медикам и госпитализирован.

В Ленобласти выросли зарплаты, как и уровень безработицы

По данным Росстата, средняя зарплата жителя Ленобласти на конец ноября составила 47 тысяч 260 рублей, что на 200 рублей больше по сравнению с августом.

Также по данным ведовства число безработных жителей региона составило 63 тысячи человек и с июля по сентябрь этот показатель увеличился почти на 5%. При этом в России безработица в октябре 2020 года составила 6,3%.