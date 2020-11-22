Валуны на пляжах Соснового Бора и медработники, борющиеся с коронавирусом: главное в Ленобласти за 22 ноября

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 22 ноября 2020 года.

В Мурино лобовое столкновение легковушек собрало пробку

На Екатерининской улице произошло лобовое столкновение автомобилей «ВАЗ-2111» и «ВАЗ-2114».

Очевидцы сообщают, что в происшествии пострадал один человек. На месте ДТП работали сотрудники скорой помощи.

В автотранспортном тоннеле петербургской дамбы ограничат движение на следующей неделе

По информации пресс-службы Дирекции комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, транспортное движение в отсеке Финской стороны (внешнее кольцо) будет ограничено с 23 по 25 ноября. В свою очередь движение автомобилей в отсеке Невской стороны (внутреннее кольцо) ограничат 26 и 27 числа.

В Сосновом Бору пляжи защищают от заезда машин

Пляжи в Сосновом Бору защищают от заезда автомобилей тем, что въезды на песчаные берега перекрывают валунами.

Отмечается, что въезд в прибрежную зону запрещён Водным кодексом России. Также сообщается, что тяжёлые машины разрушают подлеску и ускоряют эрозию берега.

Двое молодых людей задержаны после пьяной езды в Бокситогорском районе

Водитель автомобиля попытался скрыться от полицейских и наехал на командира отделения, которого протащил на капоте транспортного средства.

После остановки автомобиля из него выскочил 21-летний пассажир и ударил по голове пришедшего на помощь командиру полицейского.

Гаражи с угнанными Hyundai Tucson обнаружили в Ленобласти

в Ломоносовском районе были обнаружены гаражи с угнанными Hyundai Tucson.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, который держал угнанные автомобили в поселке Сашино. Отмечается, что общий ущерб составил более 1,4 миллиона рублей.

В Ленобласти более 700 медработников помогали жителям региона в лечении COVID-19 за прошедшие сутки

Медики Ленобласти держат ситуацию с коронавирусом под круглосуточным контролем.

Отмечается, что на 22 ноября в больницах региона развёрнуто 2 327 коек, заняты из которых 1 595. Также сообщается, что общее количество коек с аппаратами ИВЛ составляет – 639, из них заняты – 66.