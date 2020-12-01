Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 1 декабря 2020 года.

В Сертолово мужчина набросился на полицейского из-за маски

35-летний житель Сертолово на протяжении месяца изводил сотрудников сетевого магазина на Свирской, отказываясь надеть маску. Очередной конфликт закончился дракой с полицейским.

В лесничествах Ленобласти раздают бесплатные елки

У жителей Ленобласти появилась возможность обзавестись бесплатной елкой к Новому году. Для этого им нужно заблаговременно скачать с сайта бланк договора, заполнить его и прийти в лесничество с топором.

Вандалы сломали почтовый ящик Тимофея в Монрепо

Неизвестные вандалы разломали почтовый ящик семилетнего Тимофея, который несколько месяцев назад решил с его помощью общаться с посетителями выборгского парка «Монрепо». Сотрудники парка пообещали ребенку разобраться с проблемой.

«Выборгский крендель» и «Ивангородская минога» стали первыми зарегистрированными брендами из Ленобласти

В 2020 году Государственный реестр НМПТ (наименование места происхождения товара) впервые пополнили два новые наименования из Ленобласти.

Замдиректора Ленавтодора попался на взятке на 3,3 млн

Замгендиректора Ленавтодора Банникова задержали по подозрению в получении взятки в размере 3,3 миллионов рублей.