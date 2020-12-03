Александр Дрозденко поздравил ленинградцев по случаю Международного дня инвалидов

Губернатор Ленобласти Александра Дрозденко обратился к жителям региона по случаю Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря

Александр Дрозденко отметил, что сегодня, 3 декабря, мы отдаем дань уважения людям особой закалки, способным сохранять радость бытия, творить и созидать, несмотря на недуг.

«Многие из вас наперекор судьбе стараются жить полной жизнью ― трудятся, достигают успехов в учебе и творчестве, занимаются физической культурой и спортом, принимают участие в общественных делах. Подавая пример поразительной стойкости, оптимизма и силы духа, вы вдохновляете окружающих на достижение поставленных целей», — подчеркнул глава региона.

По словам Александра Юрьевича, для Правительства Ленобласти решение проблем инвалидов, забота об их нуждах имеют первостепенное значение. Областное правительство делает все, чтобы инвалиды были обеспечены должной медицинской помощью, имели все возможности для активной, творческой, полноценной жизни.

«От всей души желаю всем здоровья, счастья, осуществления планов, замыслов и мечтаний», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

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Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.

Также во Всеволожском районе работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси.