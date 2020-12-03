В Петербурге за сутки выявили 3 692 новых случая COVID-19 — данные на 3 декабря

Ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной, за последние сутки в городе зафиксировали 3 692 новых случая коронавируса.

Всего в Петербурге зафиксировано 136 980 зараженных, при этом полностью выздоровели 78 004 человек. Умерло — 5 668. В общей сложности за последние сутки в России выявили 28 145 случаев COVID-19. Общее число заболевших — 2 375 546.

Напомним, с завтрашнего дня, 4 декабря, в Петербурге вступают в силу новые коронавирусные ограничения. Они коснутся аквапарков и океанариумов, торговых центров и мероприятий. Помимо этого, с 30 декабря по 3 января в Петербурге не будут работать все кафе, бары и рестораны.