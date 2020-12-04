Первый Всероссийский чемпионат по производительности стартует 14 декабря. Лучшие команды встретятся 12 февраля на национальном финале в Москве.

Чемпионат организован командой образовательной программы «Лидеры производительности» в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и станет первой масштабной площадкой, где руководители со всей страны смогут не только обучаться новым подходам эффективного управления предприятием, но и в режиме реального времени применять их на практике. Заявки на участие принимаются от капитанов команд на сайте до 5 декабря включительно.

Соревнования пройдут в два этапа. С 14 по 18 декабря участники поборются за первенство в онлайн бизнес-симуляторе. Финал пройдет 12 февраля 2021 года в Москве.

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Ранее мы сообщали, что с начала 2020 года к нацпроекту “Производительность труда и поддержка занятости” уже подключились некоторые предприятий Ленобласти: “Респираторный комплекс”, “Приматек”, “Квадро декор”, “Кингисепп-ремстройсервис”, “Орион плюс”, “Выборгский судостроительный завод”, «Роскар«, «Оптен-Кабель«, «Любимый край«. Цель проекта к 2024 году обеспечить ежегодный пятипроцентный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях Ленобласти. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф