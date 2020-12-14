Ленинградские хирурги удалили опухоль весом 8 кг

Пациента прооперировали в Кузьмоловском отделении ЛОКОД. Мужчина уже полностью оправился от операции и уже выписан домой

В июне 2020-го года у 71-летнего жителя Ленобласти обнаружилась проблема, с которой он обратился к врачам по месту жительства. Пациент получил направление в Ленинградский онкодиспансер.

«Сложная и кропотливая операция прошла успешно — огромная опухоль весом 7,9 кг и размером 50 на 30 см, была удалена. Врачам пришлось удалить также правую почку, поскольку она плотно срослась с опухолью. Остальные органы, вены и артерии, к счастью, оказались незатронутыми», — рассказал оперирующий хирург, заведующий отделением онкоурологии Алексея Федченко.

Самое удивительно, что метастазов обнаружено не было. Это означает, что пациенту не потребовалось химиотерапевтического лечения или лучевой терапии.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей.

Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи.