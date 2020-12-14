Ленинградские хирурги удалили опухоль весом 8 кг

Пациента прооперировали в Кузьмоловском отделении ЛОКОД. Мужчина уже полностью оправился от операции и уже выписан домой
В июне 2020-го года у 71-летнего жителя Ленобласти обнаружилась проблема, с которой он обратился к врачам по месту жительства. Пациент получил направление в Ленинградский онкодиспансер.
Самое удивительно, что метастазов обнаружено не было. Это означает, что пациенту не потребовалось химиотерапевтического лечения или лучевой терапии.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в отделении лучевой диагностики ЛОКОД в начале июля появились два новых аппарата для компьютерной томографии, которые позволяют дать наиболее точные данные о состоянии внутренних органов: аппараты проводят исследование по 128 срезам. Также в отделение поступил Магнитно-резонансный томограф стоимостью 74 100 000 рублей, комплекс УЗИ за 15 млн рублей и микроскоп за 13,8 млн рублей.
Отметим, что в Тихвине вышел на проектную мощность первый в Ленобласти центр амбулаторной онкологической помощи.