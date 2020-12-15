В 2020 году в Ленинградской области появилось 425 гектаров нового леса

Деревья посажены на землях лесного фонда, где ранее леса не произрастали.

«Работы проводятся в рамках программы компенсации лесных насаждений взамен сведенных в ходе строительства различных объектов», — рассказали в пресс-службе Правительства Ленобласти.

В 2020 году компенсационные работы велись на землях лесного фонда, а дальнейшем предполагается покрывать лесами земли запаса и переводить их в лесной фонд, увеличивая территорию зелёных насаждений.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть станет первым регионом России, в котором лесной фонд будет восполняться из земель запаса. Сейчас в регионе их около 300 тысяч гектаров. На землях запаса будут проводиться процедуры лесовосстановления. Также регион возглавил список субъектов РФ по восстановлению лесного фонда.

Отметим, что «Газпром» посадит 800 гектаров леса в Ленобласти. Стоимость проекта – около 181 млн рублей. Деньги выделены предприятием.

В 2019 году Ленобласть вошла в тройку лучших субъектов России по объемам посадки леса — было выполнено 114% от плана по восстановлению лесов. В 2018 году в весенний «Всероссийский день посадки леса» в Ленобласти прибавилось 100 гектаров леса — более 2 тысяч добровольцев посадили в лесничествах Ленобласти 263 тысячи деревьев. В 2019 году только в Выборгском районе высадили шесть тысяч сеянцев сосны.