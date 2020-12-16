В Подпорожье построят современную автостанцию за 72,7 млн рублей

На территории автостанции будут оборудованы перроны прибытия и отправления, площадки для 2 автобусов, а также открытая автостоянка.

Решение о строительстве нового автовокзала на улице Октябрят было принято в связи с тем, что здание на улице Исакова не удовлетворяет современным требованиям обслуживания пассажиров. Уже осенью 2021 года междугородние и пригородные маршруты начнут отправляться от новой автостанции.

Согласно проекту на улице Октябрят построят двухэтажное здание с билетной кассой, залом ожидания, буфетом, автоматическими камерами хранения и санузлами. Второй этаж предназначен для персонала.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Подпорожье для расселения аварийных домов построят новый микрорайон. Место для строительства домов 18 августа 2020 года осмотрел глава Ленобластии во время своего рабочего визита в Подпорожский район. Также Александр Дрозденко посетил Никольскую церковь и Церковь Святого пророка Илии и «Важинский образовательный центр», проверил ход строительства моста через Свирь, возложил цветы к монументу «Мы помним Вас» в селе Важины.