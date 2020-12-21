«Газпром – детям»: в Светогорске открыли физкультурно-оздоровительный комплекс

Губернатор Ленобласти и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в режиме видеоконференцсвязи дали старт работе ФОК в Светогорске, построенного по программе «Газпром – детям».
В ФОК площадью 3,4 тысяч квадратных метров разместились спортивный зал, каток, 4 раздевалки, тренерские и все необходимые бытовые помещения. В любое время года одновременно здесь могут заниматься массовым катанием 120 человек.
Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском. В ближайшем будущем новые спортивные комплексы появятся в Ивангороде и Усть-Луге.
Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3.