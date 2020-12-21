Жители Ленобласти начали получать выплаты по 5000 рублей на детей до 7 лет

Как сообщал ivbg.ru, семьям с детьми до 7 лет включительно выплатят по 5000 рублей до Нового года.
Об этом сообщил 17 декабря в ходе пресс-конференции Владимир Путин.
«Государство сделает детям новогодний подарок. Всем семьям с детьми до 7 лет выплатим по 5 тысяч рублей на каждого ребенка», – заявил Владимир Путин
Жители Ленинградской области уже начали получать положенную выплату. Она назначается на основании ранее поданных заявлений: на ежемесячную – семьям с детьми до трех лет, и на единовременную – с детьми от трех до 16 лет.
Если вы ранее подавали эти заявления, то выплата поступит на тот же счет автоматически. Если не подавали – инструкция от ivbg.ru, как это сделать.
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21.12.2020 158