«Водник» в Шлиссельбурге планируют кардинально изменить

В ГАУ «Леноблгосэкспертиза» поступил проект капремонта стадиона в Шлиссельбурге, там начали играть в футбол еще в царской России.

Поручение отремонтировать объект было дано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко во время его рабочей поездки в Шлиссельбург в августе этого года.

Сначала отремонтируют футбольное поле и беговые дорожки, трибуны и ограждение, затем — детскую спортивную площадку, административное здание и сети инженерно-технического обеспечения.

Заказчиком работ будет комитет по строительству Ленинградской области, старт работ — зимой 2021 года. По предварительной информации, все работы должны быть завершены в течение 20 месяцев — зимой 2021 года, стоимость проекта — 49,5 млн рублей.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в последние годы Ленобласть активно совершенствует спортивную инфраструктуру, так новые физкультурно-оздоровительные комплексы строятся в Сертолово, в деревне Малое Верево, Тихвине, Выборге, Киришах, Сланцах. Также началось строительство футбольного стадиона в поселке Дубровка, биатлонного комплекса в Шапках и спортивного центра в Котельском.

Напомним, что на строительство соцобъектов в Ленобласти выделено 7,7 млрд рублей. До конца года в регионе планируется построить 24 соцобъекта: здравоохранения — 3, образования — 8, физической культуры и спорта — 8, культуры — 2, безопасности — 3. Также застройщики по программе “Соцобъекты в обмен на налоги” введут 12 детских садов и одну школу. Также в Виллози построят новую школу — администрация в ближайшее время предложит земельный участок.