Разбившийся самолет и 217 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 8 января

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в регионе за прошедший день – 8 января 2021 года.

В Ленобласти считают женское предпринимательство драйвером для роста малого бизнеса

В Комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области рассказали директору центра компетенций «Цифровая трансформация бизнеса» Юлии Алферовой о развитии женского предпринимательства в регионе. По мнению представителей комитета, развитие женского предпринимательства сегодня является одним из важных мировых трендов и драйвером для роста доли малого бизнеса в ВВП.

У жителя Волхова изъято 35 кг амфетамина, кокаина, мефедрона и гашиша

На железнодорожной станции «Черная речка» при задержании у жителя Волхова изъяли сверток с двумя килограммами кристаллообразного вещества голубого цвета. При обыске по месту жительства у него были найдены и изъяты еще около 33 килограммов различных веществ. Экспертиза установила, что вся партия – наркотические и психотропные вещества.

Самолет разбился у деревни Ильино – экипаж погиб, выжил ребенок

8 января около 14:30 возле деревни Ильино в Ломоносовском районе потерпел крушение четырехместный легкомоторный самолет Piper Cherokee. Полет начался на аэродроме в Гостилицах. Самолет упал спустя несколько минут после взлета с высоты 200-300 метров. В салоне находились трое взрослых и ребенок. По предварительным данным, взрослые мертвы, ребенок госпитализирован.

В 2020 году 3404 жителя Ленобласти освоили новые профессии на Бирже труда

Профессиональное обучение в регионе велось также в рамках нацпроектов. По нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» обучено 107 человек. По нацпроекту «Демография» – 309 человек в возрасте старше 50 лет и 376 женщин с детьми-дошкольниками.

В 2020 году 250 семей в Ленобласти улучшили жилищные условия

В рамках двух программ поддержки молодых граждан и молодых семей приобретено 12,6 тысяч квадратных метров жилья. В 2020 году в общей сложности из бюджетов всех уровней на эти цели выделено около 373 млн рублей. В 2021 году субсидии будут предоставлены 265 молодым семьям.

Ленобласть предложит туристам уединенный отдых в фермерских хозяйствах

В новом туристическом сезоне Ленинградская область предложит гостям уединенный отдых на природе – в фермерских хозяйствах Тосненского района, а также в бассейне рек Свирь и Оять. Всего же в регионе действуют 40 агротуристских ферм, предлагающих сельский отдых. Туристы могут заняться охотой и рыбалкой, велосипедными и конными прогулками, сбором ягод и грибов, попробовать блюда из продуктов местного производства и посетить традиционную русскую баню.

Населенные пункты Ленобласти, где выявлены 217 новых зараженных 8 января

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 217 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 8 января.