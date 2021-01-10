Школьница получила тяжелые травмы, выпав из окна пятого этажа в Киришах

В половине третьего часа ночи 9 января в полицию поступило сообщение о том, что под окнами дома на улице Строителей в Киришах лежит девочка-подросток.

На месте была обнаружена 13-летняя девочка. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи диагностировали у нее травмы, характерные для падения с высоты. Известно, что школьница живет на пятом этаже дома, под окнами которого ее нашли. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее в Выборге и Первомайском погибли два подростка — девушку нашли мертвой в собственной ванне, юношу госпитализировали с травмами головы, но спасти его не удалось.