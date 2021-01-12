Грузовик «Соболь» сожгли в Сланцах

На телефон экстренных служб в Сланцах вечером 10 января сообщили о горящем малотоннажном грузовике «Соболь».

Машина горела рядом с пятиэтажным жилым домом на улице Грибоедова. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб обнаружили уже сгоревший автомобиль. Машина принадлежала местному жителю.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества путем поджога.

Вам будет интересно В Кингисеппе водитель на большой скорости протаранил другую машину и скрылся - видео На пересечении улицы Иванова и проспекта Карла Маркса в Кингисеппе произошло ДТП. На кадрах видно, как один из водителей не... 11.01.2021 92

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как собака укусила четырехлетнюю девочку за лицо в поселке имени Тельмана.