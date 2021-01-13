Компенсация по ипотеке, первые “Лыжные стрелы” и новые зараженные: главное в Ленобласти за 13 января

Ivbg.ru собрал самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день — 13 января.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 был подтвержден у 226 человек. Общее число заболевших — 26 673, выздоровели — 23 251. Более подробный список, где выявили новых зараженных, по ссылке.

Почти 150 млн рублей компенсировали ипотечникам

Жители Ленобласти получили социальные выплаты — 148,5 млн рублей, направленные на компенсацию расходов по ипотечным кредитам. Социальные выплаты в 2020 году получили почти 500 человек — многодетные семьи, молодые педагоги, бюджетники. 42 человека уже успели воспользоваться выплатами, остальные получатели должны использовать их до июня 2021 года.

Обозначены сроки завершения восьми долгостроев в Ленобласти

В комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленобласти рассказали, на какой стадии находятся восемь долгостроев, переданных региональному фонду защиты прав дольщиков. Речь идет о ЖСК «Поляны», «Елки вилладж», ЖК «Город детства», ЖК “Шотландия”, шести корпусах «Щегловской усадьбы», ЖК “Тареал”, ЖК “Янинский каскад” и ЖК “Рябиновый сад”.

В Ленобласти в 2020 году родились 13,4 тысяч детей

Мальчиков родилось 7024, а девочек – 6390. Лидером по рождаемости стал Всеволожский район, на втором месте — Гатчинский, а на третьем – Выборгский район. Чаще всего мальчиков называли Артем и Александр, девочек — София и Алиса.

Первые “Лыжные стрелы”

Первые “Лыжные стрелы”, которые доставят любителей спорта до лыжных трасс в Ленобласти, отправятся в ближайшее воскресенье, 17 января. Всего запланировано десять рейсов: 17, 23 и 31 января, 7, 14, 20 и 28 февраля, 6, 14 и 20 марта. Однако даты могут измениться из-за погодных условий и неблагополучной эпидемиологической обстановки.

Подать на налоговый вычет можно в МФЦ

Ленобласть инициировала простой механизм получения налоговых вычетов — вместо пакета документов потребуется только одно заявление в МФЦ или в личном кабинете налогоплательщика. Инспекция проверит информацию и перечислит средства на счет заявителя в течение 5 дней вместо четырех месяцев.