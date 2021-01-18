В Ленобласти в местах крещенских купаний будут дежурить более 300 спасателей

За безопасность в местах крещенских купаний в Ленобласти будут отвечать 329 спасателей, сотрудников инспекции по маломерным судам и представители администраций муниципальных образований.

Для оперативного реагирования привлекут 103 единицы спецтехники, за каждой прорубью будут следить бригады скорой помощи. В этом году в Ленобласти согласовали 32 места для проведения крещенских купаний. Их уже обследовали специалисты Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС РФ.

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Напомним, горожан обязали соблюдать дистанцию в полтора-два метра во время купаний на открытом воздухе, а в помещениях для переодевания должно находиться не более одного человека на четыре квадратных метра.