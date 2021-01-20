Из-за кражи бюста с могилы героя Советского Союза в Петербурге могут завести новое дело

Как сообщал ivbg.ru, неизвестный похитил бюст со стелы на одной из могил на Волковском кладбище во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

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Кража произошла в период с декабря 2020 года по 17 января 2021 года. Возбуждено уголовное дело. Могила Мациевича также относится к объектам культурного наследия регионального значения и имеет особую ценность для истории и культуры.

В связи с этим комитет по охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга направил в полицию заявление о преступлении, классифицируемом по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов Российской Федерации».

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что более двух килограммов наркотиков нашли в камере хранения супермаркета Санкт-Петербурга.