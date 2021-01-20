Глава Кузьмоловского поселения заключен под стражу за взяточничество

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу главе муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского района.

Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере. Заседание прошло сегодня, 20 января.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что глава муниципалитета получил взятку от местного предпринимателя в виде имущества и ремонтных работ в его доме общей стоимостью в 2 млн рублей. Также под подозрением оказался и депутат местного совета, за деньги он организовал покровительство того же предпринимателя.