Всеволожский Мультицентр посетила делегация Госдумы РФ

Мультицентр социальной и трудовой интеграции посетила делегация Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете Госдумы РФ по образованию и науке.

Ирина Дрозденко — директор Мультицентра рассказала гостям об инновационной комплексной региональной модели, успешно реализуемой на территории области на базе учреждения, а также представила проект Центра адаптивной физической культуры.

Куратор Совета, заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев высоко оценил работу, проводимую специалистами Мультицентра и подчеркнул востребованность уникальной модели, успешно реализуемой в регионе.

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Напомним, что во Всеволожске работает Мультицентр социальной и трудовой интеграции, который был создан по инициативе супруги главы Ленобласти Александра Дрозденко Ирины. Мультицентр — это единственное на территории всего СЗФО учреждение, занимающееся профобучением инвалидов. В июне 2018 года при нем открылся первый в стране специализированный МФЦ для людей с ОВЗ, для поездки в который можно воспользоваться услугами социального такси. Также в центре жители Ленобласти с ограниченными возможностями могут пройти обучение по различным специальностям.

Стоит отметить, что Ленобласть входит в топ регионов в РФ по образованию детей с ограниченными возможностями (ОВЗ) и вкладывает средства как в качество образования для студентов (сейчас на территории региона учится 350 студентов с ОВЗ), так и в организацию доступности образовательной среды. В 2018 году из регионального бюджета направлено 18 млн рублей на установку пандусов, кнопок вызова помощи, приобретение специального оборудования и многого другого.