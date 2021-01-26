Глава Ленобласти почтил память жителей и защитников Гатчины

Александр Дрозденко поздравил всех жителей Гатчины, Гатчинского района и всего 47 региона по случаю Дня освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции, который отмечается 26 января

«К памятным датам, связанным с освобождением территории Ленобласти от фашистской оккупации, мы относимся с особым трепетом. Наш регион, в этом смысле, уникален: три долгих года через ленинградскую землю проходила линия фронта: война пришла сюда в июле 1941-го, а последние бои отгремели в августе 1944-го», — отметил в своем поздравлении глава 47 региона.

Напомним, что оккупация Гатчины началась 13 сентября 1941 года со вводом немецких войск и принесла городу огромные потери. А в 1942 году Красногвардейск, был переименован оккупантами в Линдеманнштадт. Гатчинцы и жители окрестностей испытывали на себе все ужасы фашистского режима ровно 886 дней.

Но враг не сумел сломить сопротивление гатчинцев: в городе действовало комсомольское подполье, имена его героев мы глубоко чтим. Отчаянные, смелые, бесконечно преданные Родине люди — они помогали узникам нацистских лагерей, спасали наших военнопленных, передавали ценные сведения партизанам и разведке.

«Мы бережно храним память о подпольщиках и партизанах, о жертвах нацизма, о воинах, отдавших жизнь в ожесточенных боях за Гатчину, за освобождение оккупированной территории Ленобласти, обо всех, кто сражался за Родину», — подчеркнул Александр Юрьевич.

Город Гатчина был разграблен — ценное городское имущество было увезено в Германию, а многое – и вовсе уничтожено. Утром 26 января 1944 года Гатчина была освобождена советскими войсками.

«Низкий поклон и безмерная благодарность ветеранам за беспримерный героизм и стойкость! Вечная слава участникам Ленинградской битвы, всем защитникам Отечества!», — подытожил свое поздравление глава Ленобласти.

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