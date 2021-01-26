Глава Ленобласти почтил память жителей и защитников Гатчины

Александр Дрозденко поздравил всех жителей Гатчины, Гатчинского района и всего 47 региона по случаю Дня освобождения города Гатчины от немецко-фашистских захватчиков в ходе Красносельско-Ропшинской операции, который отмечается 26 января
Напомним, что оккупация Гатчины началась 13 сентября 1941 года со вводом немецких войск и принесла городу огромные потери. А в 1942 году Красногвардейск, был переименован оккупантами в Линдеманнштадт. Гатчинцы и жители окрестностей испытывали на себе все ужасы фашистского режима ровно 886 дней.
Но враг не сумел сломить сопротивление гатчинцев: в городе действовало комсомольское подполье, имена его героев мы глубоко чтим. Отчаянные, смелые, бесконечно преданные Родине люди — они помогали узникам нацистских лагерей, спасали наших военнопленных, передавали ценные сведения партизанам и разведке.
Город Гатчина был разграблен — ценное городское имущество было увезено в Германию, а многое – и вовсе уничтожено. Утром 26 января 1944 года Гатчина была освобождена советскими войсками.
Как уже ранее писал ivbg.ru, Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.
«Мостотрест» показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.