Ленинградцы продолжают выбирать территории для благоустройства

Жители Ленобласти определяют, какие из 342 объектов благоустроят в первую очередь. Уже проголосовали больше 12 тысяч человек.

«За первую неделю голосования в нем поучаствовали 12320 человек. Самый активный район — Всеволожский, где голоса отдал 3351 человек. На втором месте Волховский район и 1103 жителя, на третьем Кировский — 1150 жителей», — пояснила сегодня на пресс-конференции в ТАСС зампред комитета по ЖКХ Ленобласти Екатерина Степанова.

Голосование продлится до 15 февраля на портале центра компетенций. Проекты победителя будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Напомним, что всего в этом году в рамках регпроекта «Формирование комфортной городской среды» будут благоустроены 106 территорий в 57 муниципальных образованиях 47 региона, из них 75 общественных и 31 двор. На эти цели выделено более 1,3 млрд рублей. Также победителями Всероссийского конкурса лучших проектов “Малые города и исторические поселения” стали в 2020 году четыре города: Выборг, Гатчина, Луга и Сосновый Бор.

В 2019 году в рамках программы 83 муниципальным образованиям Ленобласти направили более 1,32 млрд рублей. На эти средства было благоустроено 49 дворовых и 73 общественные территории. Семь проектов благоустройства Ленобласти, выполненных в 2019 году, включены в реестр лучших практик Минстроя России. Также по итогам Всероссийских конкурсов прошлых лет в Ленобласти уже благоустроен Смоляной мыс в Выборге, ведется благоустройство в Луге, воплотят проекты в Сосновом Бору и Гатчине.